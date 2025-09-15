Первые компании в промзоне России у Суэца могут начать работу до 2030 года

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обратил внимание, что запуск РПЗ даст дополнительный импульс росту товарооборота между Москвой и Каиром

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. РФ надеется, что первые компании смогут начать работу в российской промышленной зоне (РПЗ) у Суэцкого канала еще до 2030 года. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам осмотра участка под РПЗ в Египте.

"Мы надеемся, что, наверное, чуть раньше это может произойти. Вот те планы, которые мы сегодня видели,- это 2030 год, может быть чуть раньше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оверчук обратил внимание, что запуск РПЗ даст дополнительный импульс росту товарооборота между РФ и Египтом. "Конечно, когда сюда заходят инвесторы, то образуются новые производственные и кооперационные цепочки. Мы надеемся, что сюда будут ввозиться товары из России, сюда будет ввозиться российское оборудование. Здесь будут предоставляться в том числе и услуги российских компаний, поэтому мы рассчитываем, что приход российских резидентов в зону Суэцкого канала даст хороший импульс для развития товарооборота между Россией и Египтом", - отметил вице-премьер.

До этого зампредседателя правительства РФ встретился с главой Экономической зоны Суэцкого канала Валидом Гамаледдином и принял участие в презентации проекта РПЗ для российских компаний. Он подчеркнул, что зона расположена в уникальном месте с большим морским трафиком, "который идет в том числе в сторону стран глобального Юга".

"Стратегически мы видим этот проект в качестве точки входа и в Египет, и на Африканский континент. Что касается Египта, то он соединен сетью соглашений о свободной торговле с целым рядом регионов, и это дает дополнительное инвестиционное преимущество для участников, резидентов особой экономической зоны", - заключил Оверчук.

О проекте промзоны РФ

РФ и Египет подписали договор долгосрочного права пользования участком для российской промышленной зоны в мае. Земельный участок РПЗ общей площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Он находится в 30 км от Суэца и в 120 км от Каира.

Экономическая зона Суэцкого канала объединяет шесть морских портов (20% мирового объема контейнерных перевозок и 10% морской торговли). Промышленная зона Айн-Сохна - одна из крупнейших в мире промышленных агломераций с прямым выходом к порту Айн-Сохна.