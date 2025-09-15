Тарифные решения сделать ретроспективно невозможно, отметил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минфин в настоящее время обсуждает с "Газпромом" и независимыми производителями газа поправки об изменениях налоговой нагрузки со следующего года. В частности, "Газпром" должен получить часть дополнительных доходов независимых компаний от индексации тарифов на газ в виде снижения налогов, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Там в зависимости от тарифных решений. Тарифные решения будут только со следующего года, соответственно изменения налоговой нагрузки, в том числе на "Газпром", будут происходить со следующего года. Такого рода поправки мы сейчас с коллегами из "Газпрома" и из независимых компаний обсуждаем", - сказал он.

"Газпром" должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки. Сами тарифные решения будут реализованы только со следующего года. Соответственно, изменения в НДПИ увязаны со сроком вступления в силу тарифных решений. Тарифные решения сделать ретроспективно невозможно. Соответственно, изменение налоговой нагрузки на "Газпром" ретроспективно невозможно", - отметил он.

В июле Сазанов заявлял, что Министерство финансов России ждет окончательного решения о дополнительной индексации цен на газ для промышленных потребителей. Без этого говорить о каких-либо налоговых решений для "Газпрома" нельзя, в том числе о снижении НДПИ.

Ранее правительство прорабатывало возможность дополнительной индексации цен на газ. Глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что индексация цены газа для промышленных потребителей в России дважды в год обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет. По его словам, есть разные предложения.

Ранее в прогнозе Минэкономразвития РФ сообщалось, что оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в РФ с 1 июля 2026 года будут индексированы на 10,6%, в 2027 году - на 9%, а в 2028 году - на 7%, что окажется на 3 процентных пункта (п.п.) выше прогнозной инфляции.

О ценах на газ

Рост оптовых цен на газ в России с 1 июля 2025 года остался на прежнем уровне - 10,3% для всех потребителей. При этом регулируемые цены на газ организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ проиндексировали еще на 11% с 1 июля. Таким образом, произошел рост оптовой цены на газ на 21,3% для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3%.

Ранее ожидалось, что в 2026-2027 годах рост оптовых цен на газ в РФ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. В конце марта вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "Газпром" не просил о дополнительной индексации оптовых цен на газ в России, а "все решения о повышении цен на газ были сформированы в прогнозе на 2025-2027 годы". "Газпром" отмечал, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.