Бюджетная ситуация не позволяет индексировать отсечку, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минфин выступает против корректировки порогового значения в 30 тыс. рублей для уплаты акциза на жидкую сталь для вертикально-интегрированных металлургических компаний. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Госдумы статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Повышаться отсечка не будет, Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board - стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что профильные ведомства могут разработать формулу автоматической корректировки порога акциза на жидкую сталь, которая будет основана на индексации параметров сырьевой и несырьевой составляющих, а гендиректор "Северстали" говорил ТАСС, что при индексации цены отсечения акциза на уровень накопленной с 2022 года инфляции металлурги все равно продолжат его платить, так как цены на продукцию превышают даже это потенциальное повышение, но в этом будет элемент справедливости.

