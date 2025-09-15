В Max в пилотном режиме запустили создание цифрового аналога бумажных документов

Использование "Цифрового ID" безопасно, поскольку он будет действителен только на том устройстве, на котором он создавался, динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд, уточнили в пресс-службе платформы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Создание цифрового аналога бумажных документов - "Цифровой ID" - в пилотном режиме запустили в мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"Цифровой ID" в Mах - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать "Цифровой ID" могут граждане России старше 18 лет", - рассказали в пресс-службе.

Для создания "Цифрового ID" необходимо обновить приложения Мax и "Госуслуги" до последней версии, выбрать в разделе "Профиль" иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать", после чего дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в "Госуслуги", дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или по загранпаспорту онлайн. После всех процедур необходимо будет сделать селфи и получить подтверждение, что "Цифровой ID" готов.

Как пояснили в пресс-службе, использование "Цифрового ID" безопасно, поскольку он будет действителен только на том устройстве, на котором он создавался, динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Также невозможно сделать скриншот "Цифрового ID", поскольку вместо QR-кода на фото будет белый экран, а доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца. Кроме того, при сканировании QR-кода, персональная информация недоступна.

"Воспользоваться "Цифровым ID" можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента", - добавили в пресс-службе.