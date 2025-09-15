Показатели снизились почти втрое

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Независимые участники рынка нефтепродуктов (трейдеры, нефтебазы) существенно сократили планируемые к реализации на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже объемы топлива на неделю с 15 по 19 сентября. Заявленное суммарное предложение бензинов и дизельного топлива в секторе мелкого опта ("самовывоз автомобильным транспортом") не превышает 180 тонн в сутки, что почти в три раза ниже показателей середины августа.

Согласно данным биржевых заявок, проанализированных ТАСС, в ежедневный объем предложения на следующей неделе входят 100 тонн дизельного топлива с нефтебазы в Нижегородской области, 50 тонн с площадки в Забайкальском крае и 30 тонн из Иркутской области. При этом предложение автомобильных бензинов марки АИ-92 и АИ-95 на предстоящую пятидневку независимыми трейдерами отсутствует.

Динамика демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению: неделей ранее, с 8 по 12 сентября, суточный объем предложения независимых игроков составлял 240 тонн (из них 100 тонн в день приходилось на бензин), в последнюю пятидневку августа (25-29 августа) - 330 тонн (100 тонн - бензин), а в период с 18 по 22 августа достигал 455-555 тонн в день (125-175 тонн бензина).

Сокращение биржевого предложения со стороны независимых трейдеров происходит на фоне рекомендаций правительства РФ и профильных министерств нефтяным компаниям нарастить объемы реализации на внутреннем рынке для стабилизации цен.

Предложения ФАС

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы. После насыщения рынка предложением ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС, говорил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал, что Минэнерго ждет снижения цены бензина на бирже после нескольких подряд рекордов в августе. Это станет возможным благодаря принятым правительством мерам по стабилизации рынка топлива, в том числе запрету экспорта бензина.