Роберт Эйджи отметил, что мирное соглашение по Украине является условием, при котором предпринимательство сможет нормально восстанавливать свою работу с российскими партнерами

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске стала положительным сигналом для бизнеса США, заинтересованного в работе в РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Конечно, мы очень положительно оцениваем любые контакты между президентами наших стран, - отметил он. - На Аляске, я считаю, было достигнуто очень важное понимание относительно того, что необходимо устойчивое перемирие [на Украине], а не просто прекращение огня. Это очень хороший сигнал, и, как я уже неоднократно говорил, именно мирное соглашение - это то условие, при котором бизнес сможет нормально восстанавливать свою работу с российскими партнерами и в России".

"Поэтому воспринимаем и сам факт встречи, и ее результаты очень положительно, и, конечно, нам очень нравится, что местом встречи была выбрана Аляска - такой очень красивый символ российско-американских отношений", - подчеркнул Эйджи. "А дальше, конечно, нужно снимать санкции", - добавил он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.