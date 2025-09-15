Также речь идет о строительных и отделочных материалах зданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Оборудование, которое используется на объектах Роспотребнадзора, а также строительные и отделочные материалы зданий являются отечественными на 73%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во всех объектах Роспотребнадзора, которые сегодня строятся, используются только отечественные, как строительные материалы, так и отделочные материалы. У нас к ним особые требования по биологической безопасности. И все оборудование отечественное на 73%, это уже очень высокий показатель. И наша промышленность развивается и исполняет то, что мы просим. Мы очень в тесном контакте работаем", - сказала она на церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в некоторых регионах страны.