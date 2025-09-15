Роберт Эйджи отметил, что между США и РФ идет экономическая война

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Россия приспособилась к западным санкциям несмотря на то, что между США и РФ в каком-то смысле идет экономическая война. Такое мнение выразил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Мне кажется, что экономическая война уже в каком-то смысле идет: товарооборот между Россией и США упал до исторического минимума, инвестиции запрещены. Деятельность тех компаний, которые продолжают работать в России, серьезно ограничена санкциями США и ЕС с одной стороны и российскими ответными ограничениями с другой", - отметил он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который 26 августа заявил о готовности к "экономической войне" с Россией в случае отсутствия урегулирования на Украине.

"Мы провели исследование под названием "Пульс" - опросили наши компании, и выяснилось, что по силе негативного воздействия американские и европейские санкции оцениваются компаниями в 8 баллов, а российские контрсанкции - в 5. Таким образом, получается, что санкции вредят в основном иностранному бизнесу, который продолжает работать в России, в то время как экономика России адаптировалась к ограничениям и чувствует себя вполне уверенно", - подчеркнул Эйджи.

Глава Американской торговой палаты привел результаты проведенного ею исследования, согласно которым в 2021 году 70% компаний, являвшихся ее членами, "считали российский рынок стратегическим для себя". "Соответственно, видимо, они бы и продолжали так считать, если бы многие из них не были вынуждены приостановить свою деятельность здесь", - добавил он.