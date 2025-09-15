Это позволит уменьшить издержки, уверен американский президент

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американские компании должны публиковать отчетность каждые полгода, а не ежеквартально, это позволит уменьшить издержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"При одобрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США компании и корпорации обязаны будут публиковать отчеты не ежеквартально (ежеквартальную отчетность), а каждые шесть месяцев, - написал он. - Это сэкономит деньги и позволит менеджерам сосредоточиться на надлежащем управлением компаниями".

"Вы слышали когда-нибудь высказывания о том, что "Китай оценивает управление компаниями в перспективе 50-100 лет, тогда как мы управляем нашими компаниями на ежеквартальной основе??? Нехорошо!!!" - подчеркнул Трамп.