НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Илон Маск приобрел акции собственной компании по производству электрокаров Tesla на сумму около $1 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно опубликованным на сайте SEC документам, миллиардер купил свыше 2 млн активов по цене от $371 до $396. По данным Bloomberg, после такой сделки акции компании на внебиржевых торгах подскочили до 7,3%.

5 сентября агентство сообщило, что Tesla предложила новую схему выплаты компенсационной премии Маску. Бизнесмен может получить беспрецедентные $1 трлн в случае, если рыночная стоимость компании будет расти.