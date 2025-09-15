Первый климатический проект предусматривает строительство нового котлоагрегата №11 на теплоэлектроцентрали на ЧерМК для полезного использования доменного газа в выработке электрической энергии со снижением выбросов на 234 тыс. тонн СО2-эквивалента в год

ЧЕРЕПОВЕЦ, 15 сентября. /ТАСС/. "Северсталь" впервые зарегистрировала в российском реестре углеродных единиц климатические проекты в отрасли черной металлургии. Два проекта по декарбонизации, реализуемые на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), успешно прошли валидацию и были включены реестр, сообщили в компании.

"Регистрация в реестре углеродных единиц подтверждает соответствие проектов законодательным требованиям и критериям климатических проектов, а также достоверность выполненных расчетов. Общий эффект сокращения выбросов парниковых газов составит около 4,24 млн тонн СО2-эквивалента (углеродных единиц) за 10-летний зачетный период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый климатический проект предусматривает строительство нового котлоагрегата №11 на теплоэлектроцентрали на ЧерМК (ТЭЦ-ПВС) для полезного использования доменного газа в выработке электрической энергии со снижением выбросов на 234 тыс. тонн СО2-эквивалента в год. Второй направлен на замену нагревательной печи №3 в листопрокатном цехе №2 ЧерМК на энергоэффективную, что позволит снизить потребление природного газа и выбросы парниковых газов на 190 тыс. тонн СО2-эквивалента в год, пояснили в пресс-службе.

"Проекты демонстрируют наш системный подход: мы не просто модернизируем производство, но и целенаправленно инвестируем в решения, которые дают измеримый экологический эффект. <…> Мы продолжим работу по выявлению и реализации подобных проектов", - подчеркнул гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.