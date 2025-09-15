Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент уточнил, что стороны выработали рамочное соглашение, но не привел подробностей

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация и власти Китая достигли договоренностей относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

Как уточнило агентство, Бессент выступил с этим заявлением после переговоров с китайскими должностными лицами в Мадриде. Министр уточнил, что стороны выработали рамочное соглашение, но не привел подробностей относительно этого. Он добавил, что в ближайшие недели США и Китай проведут новые консультации.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир уточнил, что договоренности предусматривают переход TikTok под контроль американской компании.

Президент США Дональд Трамп ранее 15 сентября заявил, что между Вашингтоном и Пекином "были достигнуты договоренности относительно определенной компании", но не уточнил ее название. Трамп в июле сообщил, что США и КНР будут обсуждать сделку по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance. 29 июня он заявил, что "группа очень богатых людей" готова купить TikTok.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он продлевал эту отсрочку.