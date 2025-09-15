На создание инфраструктуры Роспотребнадзора направили 37 млрд рублей

Вице-премьер России Татьяна Голикова указала, что инвестиции в обеспечение биологической безопасности страны и дальше будут вкладывать

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 37 млрд рублей было направлено из федерального бюджета на создание лабораторной и научной инфраструктуры Роспотребнадзора. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

"Мы направили из федерального бюджета на создание лабораторной и научной инфраструктуры Роспотребнадзора более 37 миллиардов рублей и продолжим вкладывать инвестиции в обеспечение биологической безопасности страны. Хочу сказать, что то, что мы на сегодняшний день сделали, это не просто биологическая безопасность, это биологический суверенитет, и мы продолжим работу в этом направлении", - сказала она.

Голикова добавила, что в рамках государственной программы обеспечения химической и биологической безопасности в РФ создана и развивается единая сеть мониторинга биологических рисков, в которую вошли все уровни власти.

"Мы на сегодняшний день, исполняя закон о биологической безопасности, создали референс-центры, которые на сегодняшний день осуществляют мониторинг за всеми биологическими угрозами, которые обозначены в законе о биологической безопасности. Эти 82 референс-центра охватывают все стороны нашей жизни, и это не только работа лабораторий и референс-центров Роспотребнадзора, но это еще и референс-центры Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства и Россельхознадзора. И тот объем исследований, которые они выполняют, помогает нам в режиме реального времени следить за всем тем, что происходит на территории Российской Федерации и за ее пределами, поскольку мы реагируем на ситуацию и взаимодействуем с нашими партнерами", - пояснила вице-премьер.