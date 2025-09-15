Стороны уже создали основу соглашения, указал американский министр финансов Скотт Бессент

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в США. Об этом заявил журналистам министр финансов США Скотт Бессент.

"У нас есть основа сделки по TikTok", - отметил он после переговоров с китайскими должностными лицами в Мадриде. Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы. Как добавил Бессент, Трамп и Си Цзиньпин "проведут разговор в пятницу, чтобы завершить сделку". Министр пояснил, что транзакция предусматривает переход соцсети в собственность американской компании.

"Мы не будем рассказывать о коммерческих условиях сделки. Это то, что касается двух частных сторон. Но относительно коммерческих условий есть согласие", - пояснил министр. Он не уточнил, станут ли лежащие в основе работы TikTok алгоритмы собственностью американской компании по итогам сделки. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир, также участвовавший в пресс-конференции, заверил, что вашингтонская администрация не стала бы бесконечно продлевать разрешение на работу TikTok в США без достижения договоренности.

Говоря о дальнейших консультациях с Китаем, Бессент отметил: "Примерно через месяц мы вновь проведем переговоры по торговле в другом месте. Мы говорили о многих вещах, которые мы можем сделать в будущем".

Трамп ранее заявил, что между Вашингтоном и Пекином "были достигнуты договоренности относительно определенной компании", но не уточнил ее название. Он также отметил, что планирует провести разговор с Си Цзиньпином в пятницу. Трамп в июле сообщил, что США и КНР будут обсуждать сделку по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance. 29 июня он заявил, что "группа очень богатых людей" готова купить TikTok.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он продлевал эту отсрочку.