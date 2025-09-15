Совет ГД принял решение отменить намеченный на 19 ноября "правительственный час" на тему "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение провести парламентские слушания по вопросу внедрения технологий искусственного интеллекта, цифровизации госуслуг и защиты персональных данных, отменив запланированный на 19 ноября правительственный час на эту тему. Об этом по итогам заседания Совета сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

"Совет Государственной думы принял решение отменить намеченный на 19 ноября "правительственный час" на тему "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности" и провести по данному вопросу парламентские слушания", - сказал источник.

По его словам, "формат парламентских слушаний позволит поднять обсуждение ИИ и его регулирования на более высокий уровень, привлечь большее количество участников и экспертов".

Ранее большие парламентские слушания в Госдуме проводились на темы развития системы высшего образования, малого и среднего предпринимательства, модернизации городского электротранспорта в регионах, совершенствования налогового законодательства, решения ситуации с "обманутыми дольщиками. "Такое широкое обсуждение с участием руководителей профильных министерств и ведомств, делового, научного, бизнес-сообщества, регионов и общественных организаций позволяет затем выходить на принятие конкретных законодательных решений", - отметил источник.

Важность обсуждения в Госдуме вопроса внедрения технологий ИИ и цифровизации подчеркивал в своем канале в Мax председатель Государственной думы Вячеслав Володин. "Отдельное внимание и контроль - безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - говорил он.