Есть шоки на стороне предложения, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Немонетарной инфляции не существует, а повышение общего уровня цен возможно, если в ответ на шок на стороне предложения вводится политика на увеличение спроса, например, рост госрасходов. Об этом рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в выпуске своего видеоблога "Что почем?".

"Инфляция всегда и везде монетарная. Нет такого понятие, как немонетарная инфляция или инфляция издержек. Есть шоки на стороне предложения. При шоках на стороне предложения чаще всего происходят изменения относительных цен. Повышение общего уровня цен возможно в том случае, если в ответ на такой шок вводится политика на увеличение спроса. Например рост госрасходов", - отметил Тремасов.

По его словам, если не вмешиваться в рыночное ценообразование и дать рынку самому восстановить баланс спроса и предложения, то относительные цены могут очень быстро вернуться к прежним пропорциям.

"Если шоки на стороне предложения носят временный характер, то реакция ДКП может не потребоваться. Но если шок масштабный и вызывает вторичные эффекты (рост инфляционных ожиданий), то для удержания центовой стабильности может потребовать проведение более длительного периода жесткой ДКП", - подчеркнул он.