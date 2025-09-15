Такой шаг также положительно скажется на логистических проектах МСП, отметила первый зампред комитета Госдумы по МСП

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Введение Китаем безвизового режима для граждан РФ будет способствовать росту экспорта, логистических проектов, упрощению выхода на китайские маркетплейсы, а также развитию IT-проектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по МСП, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина.

"Сегодня Китай ввел безвизовый режим для россиян. Пока в пилотном режиме - на год и с небольшим 30-дневным периодом пребывания. Но уже сейчас можно предположить, что этот шаг серьезно интегрирует деловые сообщества двух стран", - отметила она.

По мнению Когогиной, малый и средний бизнес, как самый гибкий сегмент экономики, сможет воспользоваться новыми возможностями в первую очередь. "Что дает МСП безвиз с Китаем? Прямые переговоры с партнерами: встречайтесь лично, посещайте выставки и оперативно заключайте контракты. Рост экспорта и логистических проектов: будет проще изучать китайский рынок, анализировать спрос и конкурентов "на месте", что критически важно для успешного запуска экспортных операций. Снижение операционных затрат: экономия на визах, посредниках, организации сделок", - перечислила она.

Кроме того, безвивовый режим даст развитие e-commerce: упрощение выхода на китайские маркетплейсы и прямые поставки товаров, а также развитие бразовательных и IT-проектов, добавила Когогина. "Обоюдное упрощение визового режима между Россией и Китаем неизбежно приведет и к росту турпотока в обе стороны. А это - огромные возможности для МСП в сфере услуг. Возрастет потребность в переводчиках, организации мероприятий, трансферах, средствах размещения. Российские магазины, сувенирные лавки, рестораны получат дополнительный поток клиентов. Готовим наш ответный шаг! Как заверил в ходе ВЭФ президент России Владимир Путин: "Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое", - напомнила депутат. Задача для МСП на ближайшие месяцы - успеть за этими возможностями, крупнейший рынок мира открыт, констатировала парламентарий.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.