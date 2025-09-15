На встрече также обсуждалось развитие газовой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу по социально-экономическому развитию ЛНР с главой региона Леонидом Пасечником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Стороны обсудили социально-экономическое развитие субъекта, вопросы безопасности и надежности электроэнергетического комплекса, а также развитие газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

5 августа Пасечник сообщал, что на восстановление объектов электроэнергетики ЛНР направят более 7,5 млрд рублей до 2028 года.