Стоимость превысила $3 722 за тройскую унцию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября 2025 года и обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:40 мск, цена на драгметалл составляла $3 701,2 за тройскую унцию (+0,48%). По состоянию на 18:58 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 722,2 за тройскую унцию (+1,05%), обновив исторический максимум.