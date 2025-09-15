Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Украины на 2026 год подразумевает $46 млн на соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Создание фонда стало одним из основных положений соглашения о недрах Украины и США, подписанного 1 мая. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав положения соглашения, высказывали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США на Украине сообщили, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.