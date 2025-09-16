При этом 11% респондентов "Сберстрахования жизни" и медиахолдинга Rambler&Co рассматривают возможность направлять на первоначальный взнос более 100 тыс. рублей ежемесячно

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян готовы откладывать на первый взнос по ипотеке до 30 тыс. рублей в месяц, указано в исследовании "Сберстрахования жизни" и медиахолдинга Rambler&Co (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Более половины опрошенных россиян (55%) готовы откладывать на первоначальный взнос по ипотеке до 30 тыс. рублей в месяц. При этом 79% намерены формировать накопления из зарплаты", - говорится в исследовании.

22% россиян поделились, что готовы ежемесячно выделять на формирование первого ипотечного взноса сумму от 30 до 50 тыс. рублей, 12% настроены откладывать от 50 до 100 тыс. рублей, а 11% готовы направлять на эти цели более 100 тыс. рублей. Остальные 55% рассматривают меньшие суммы.

Большинство участников опроса (79%) рассчитывают на заработную плату либо уже используют ее для формирования первоначального взноса. Еще 11% надеются на доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% задействуют инвестиционные инструменты, а 4% делают ставку на накопительное страхование жизни.

59% считают важным заранее оформить полис ипотечного страхования жизни, чтобы защитить себя и близких от возможных проблем со здоровьем. Большинство опрошенных (72%) подтвердили, что уже оформляли полис к ипотеке.

При выборе полиса ипотечного страхования жизни россияне в большей степени обращают внимание на его стоимость - так проголосовало 37% опрошенных. Для 25% респондентов главным критерием выступает страховая сумма, 17% - страховое покрытие, 12% - скорость и упрощенный процесс выплат. По 4% смотрят на исключения из страхового покрытия и возраст для страхования, а 1% - возможность страхования людей с инвалидностью.

Опрос проводился в сентябре, его прошли 29,2 тыс. россиян. 31% в возрасте от 36 до 45 лет, 21% - от 46 до 55 лет, 19% - старше 55 лет, 18% - от 18 до 25 лет и 11% - от 26 до 35 лет. Большинство участников опроса составили мужчины (59%).