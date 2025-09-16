Эксперт Богатов: снижение ключевой ставки на 1% повлечет отказ от части сделок

Кроме того, такая мера позволит экономить для заемщика около 1,5-2 млн рублей ежедневно, отметил владелец ГК "Добро"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Снижение ЦБ ключевой ставки до 17% не оправдало ожиданий ряда девелоперов, планирующих покупки проектов, и может повлечь отказ от некоторых сделок, сказал ТАСС владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов. Он отметил также, что снижение ставки на 1% будет экономить для заемщика около 1,5-2 млн рублей ежедневно.

"Снижение ставки не на 2, а только на 1 процентный пункт для ранее оптимистически настроенных бизнесменов стал холодным душем. Такой шаг - это смена тренда в экономике. Наши коллеги уже посчитали до конца года шаги ЦБ по снижению ставки 18-16-14, но не случилось. <…> Для девелоперов, присматривающихся к покупкам проектов, важно не само снижение ставки на 1%, но, скорее, разворот тренда на негативный, относительно их ожиданий более быстрого снижения ставок. Думаю, что этот факт повлечет за собой отказ от некоторых сделок", - сказал Богатов.

Эксперт уточнил, что существенных перемен на рынок недвижимости и девелопмента снижение ставки на 1% не принесет. Для ипотеки и 18%, и 17% годовых плюс банковские наценки запредельно дороги. Очень большие суммы и длительные сроки кредитов делают эти ставки запретительными.

Но сам факт снижения ключевой ставки, безусловно, позитивен, отметил Богатов. По его словам, в девелопменте практически все кредиты выданы заемщикам под плавающую ставку. Снижение на 1% ключевой ставки автоматически снижает для заемщика стоимость кредита. Учитывая капиталоемкость отрасли, возросший уровень нераспроданного жилья у застройщиков, процентная нагрузка составляет существенную часть себестоимости.

"У гипотетического московского застройщика средней руки, ведущего 5-10 проектов на разных стадиях, кредитная нагрузка очень усредненно может составлять 50-80 млрд рублей. Такой у нас капиталоемкий бизнес. Таким образом, снижение ставки на 1% будет экономить для такого заемщика около 1,5-2 млн рублей ежедневно", - добавил собеседник агентства.

О решении ЦБ РФ

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п. п., до 17% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.