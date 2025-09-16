При этом бюджет большинства путешественников остается на уровне прошлых лет, сказано в исследовании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 50% опрошенных россиян готовы выделить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на предстоящее новогоднее путешествие, сказано в исследовании сервиса по поиску и покупке авиа и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Практически половина опрошенных (48%) готова потратить на поездку от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на одного человека", - поделились эксперты.

Еще 42% туристов планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей. При этом бюджет большинства путешественников остается на уровне прошлых лет, сказано в исследовании.

По данным опроса, главным трендом предстоящих новогодних каникул становится внутренний туризм. Более 40% респондентов планируют провести праздники в России, отдавая предпочтение таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Крым. На втором месте по популярности, с результатом в 24%, находятся страны СНГ, включая Грузию, Армению и страны Балтии. Замыкают тройку лидеров страны Азии (Таиланд, Вьетнам, Мальдивы) с долей в 13%.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.