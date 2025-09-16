В эксплуатацию в 2026 году планируется ввести многоквартирные дома общей площадью около 200 тыс. кв. м

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Объемы строительства жилья в 2026 году в ЛНР планируется увеличить в 10 раз, с нынешних 20 тыс. кв. м до 200 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства и жилищного хозяйства.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что с конца 1990-х годов в регионе строительство не велось.

"На 2025 год запланировано построить не менее 20 тыс. кв. м жилой площади в многоквартирных жилых домах. В 2024 г. введено в эксплуатацию 8,4 тыс. кв. м. В 2026 году ввод в эксплуатацию многоквартирных домов планируется порядка 200 тыс. кв. м", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Станиславом Дупленко.

Ранее Минстрой ЛНР сообщал, что Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана городского округа Луганска ЛНР предлагает мероприятия по развитию многоквартирной жилой застройки. К 2044 году планируется возвести 3,6 млн кв. м современного жилья, в том числе 2,8 млн кв. м - для достижения нормативного показателя обеспеченности населения жильем в многоквартирных домах

Строительство позволит улучшить жилищные условия жителей города с учетом прогнозируемого роста численности населения к 2044 году, привести в нормативное состояние жилищный фонд, а также создать условия для комфортного проживания людей на всей территории городского округа Луганска.