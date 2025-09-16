Депутат Белик: Евросоюз понесет убытки, отказав россиянам в визах

Туристы выберут другие страны, отметил член комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отказ европейских стран выдавать визы россиянам приведет к убыткам для них самих, в том время как российские туристы просто выберут другие страны для поездок, например, Китай. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз обсуждает вопрос ужесточения выдачи туристических виз россиянам. Параллельно о намерении ужесточить данную процедуру заявили и представители ФРГ, а генконсульство Испании в Москве временно приостановило выдачу виз. При этом Китай с 15 сентября ввел на год тестовый безвизовый режим для граждан РФ, а президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.

"Европа продолжает свою русофобскую политику даже в том, что касается выдачи виз. Ужесточения правил выдачи туристических виз, которые вводит Евросоюз, приведут к тому, что россияне переориентируются на другие направления, в частности, на Азию. Так, например, Китай, вовсе отменивший визы для россиян, на фоне Европы с ее ограничениями становится для граждан нашей страны еще более привлекательным направлением", - сказал Белик.

Он напомнил, что россиян часто характеризуют как туристов с самой высокой покупательской способностью.

"Европа же [в результате осложнения ситуации с визами] ожидаемо столкнется со значительным оттоком туристов из России и экономическими убытками. Наши граждане традиционно обеспечивали существенную часть доходов от туризма многих европейских стран, но если Европа в угоду политике решила пожертвовать этими доходами, то на это повлиять нельзя, таков выбор европейских политиков", - добавил собеседник агентства.