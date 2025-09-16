Специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС подчеркнул, что самые грандиозные проекты американской армии связаны с высокотехнологичной продукцией, основанной на редкоземельных металлах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ужесточение Китаем контроля над экспортом германия и вызванный этим дефицит поставок металла способны вызвать коллапс всей оборонной промышленности США в целом, включая европейских подрядчиков Пентагона. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Подобные ограничения [на экспорт германия] вносят очень серьезные корректировки, сдвигая сроки реализации отдельных крупномасштабных проектов, и де-факто парализуют по целым направлениям деятельность военно-промышленной машины США. Да и не только США: вся интегрированная западная распределенная оборонная архитектура завязана на единые стандарты и программы, которые сейчас реализуются в контурах НАТО под эгидой Вашингтона. Поэтому данные издержки понесут также и европейские подрядчики НАТО, крупнейшие игроки оборонно-промышленного кластера Европы", - сказал эксперт.

Степанов напомнил, что самые грандиозные проекты американского военно-промышленного комплекса связаны с высокотехнологичной продукцией, где практически вся компонентная база - радиоэлектроника, авионика, системы навигации и сенсоры - основана на редкоземельных металлах. В частности, германий является едва ли не ключевым элементом в целой номенклатуре различного типа изделий и детекторов навесного оборудования как для боевой техники, так и для различных роботизированных комплексов. Использование германия в инфракрасных детекторах делает металл критическим элементом всей современной роботизированной техники, адаптированной под выполнение боевых и разведывательных задач в круглосуточном режиме, а также систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиоэлектронного подавления и оружия на новых физических принципах.

Китай с 1 августа 2023 года ужесточил контроль над экспортом германия, галлия и их химических соединений в ответ на ограничения США и Нидерландов в сфере микросхем. Для вывоза указанных металлов из страны и их продажи на внешних рынках необходимо направить в Минкоммерции КНР заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом. Газета Financial Times вчера сообщила со ссылкой на трейдеров об острейшем дефиците поставок германия и рекордно высоком за последние 14 лет уровне цен на него.