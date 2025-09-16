На территории креативно-производственного кластера будут находиться зоны с производственным оборудованием и офисным пространством, креативный блок и социальные объекты

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) приобрела земельный участок в Московской области площадью 121 гектар для строительства креативно-производственного кластера "РВБ Долина", сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ получила статус резидента в особой экономической зоне "Максимиха" в Московской области, развитием которой занимается группа ВТБ. Компания также приобрела земельный участок площадью 121 гектар для строительства креативно-производственного кластера - "РВБ Долина", - сказано в сообщении.

На данный момент ведется разработка эскизного проекта креативно-производственного кластера и проектирование первой очереди. Площадь планируемой застройки проекта - более 400 тыс. кв. м. В планах компании запустить первый этап кластера уже в 2028 году, а полностью реализовать проект - к 2035 году, отметили в пресс-службе.

По данным компании, на территории планируемого креативно-производственного кластера будут находиться зоны с производственным оборудованием и офисным пространством, креативный блок и социальные объекты, включающие общежития, магазины, кафе общественного питания и другое.

Ранее в рамках ПМЭФ глава Объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким анонсировала концепцию строительства креативно-производственных кластеров в России. Один из форматов проекта получил название "РВБ Долина".