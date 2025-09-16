Судебное заседание отложили на 14 октября

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края 14 октября продолжит рассмотрение иска строительной компании "Сибиряк" о взыскании с министерства образования региона 157 млн рублей, заплаченных учредителем стройфирмы Владимиром Егоровым в рамках уголовного дела в качестве компенсации причиненного вреда. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В 2023 году Егоров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве школы в городе Иланском в Красноярском крае. В 2020 году "Сибиряк" построил школу на 600 мест. По информации прокуратуры, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Позднее он выплатил в бюджет региона более 391 млн рублей в качестве возмещения ущерба. В настоящий момент данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Кроме того, Егоров является фигурантом еще двух уголовных дел, они находятся на стадии расследования. Он находится под стражей в СИЗО.

"Судебное заседание отложено до 11:20 (7:20 мск) 14 октября", - говорится в картотеке.

Согласно материалам иска, Егоров перечислил Министерству образования Красноярского края сумму 391,7 млн рублей. Между тем, согласно постановлению о привлечении в качестве его в качестве обвиняемого ущерб составил 249,2 млн рублей. Теперь строительная компания требует около 142,5 млн руб. переплаты и более 15 млн рублей процентов за пользования чужими деньгами. Ранее Егоров переуступил право требования строительной компании.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска, основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019.