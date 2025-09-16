По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Интернет-реклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кешбэка в размере 5 000 бонусов. Однако отсутствовала полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей, а на получение бонусов могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции", - пояснили в ФАС.

Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало банку предписание о прекращении нарушения.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф.