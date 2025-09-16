По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, также необходимо "докручивать" до идеала механизм комплексного развития территорий в РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Земельное и градостроительное законодательство РФ необходимо синхронизировать для повышения эффективности использования территорий. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии форума "Земли России" председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"В ближайшее время мы с коллегами из правительства планируем в первую очередь провести работу по синхронизации земельного и градостроительного законодательств, потому что есть некоторые решения, существенно упрощающие работу с землей", - сказал Пахомов.

По его словам, также необходимо "докручивать" до идеала механизм комплексного развития территорий (КРТ) в РФ. "Перед нами в том числе стоит задача по разработке мастер-планов и упрощению различных процедур, норм и правил. Еще есть куда стремиться, и от сокращения инвестиционного цикла серьезно зависят вопросы государственно-частного партнерства (ГЧП), которое мы абсолютно точно будем развивать", - заключил он.