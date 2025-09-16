В российской автокомпании отметили интерес к египетскому рынку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" сохраняет интерес к рынку Египта и соседних государств, ведет там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы, как и прежде, заинтересованы в рынке Египта и соседних государств и ведем там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей", - сказали там.

Российская делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком 14 сентября прибыла в Египет. Состоялся осмотр участка под российскую промышленную зону (РПЗ) у Суэцкого канала.

Как позже заявил Оверчук по итогам осмотра участка, Россия надеется, что первые компании смогут начать работу в РПЗ еще до 2030 года.