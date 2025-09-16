На площадке сессии "Буровая установка 2.0: искусственный интеллект и роботизация - кто возьмет на себя риски внедрения" обсудили вызовы внедрения роботизированных решений в бурение скважин

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Проходка в бурении в России может вырасти после 2030 года до 35 млн м в год, при этом доля горизонтальных скважин увеличится в этом объеме до 80%. Такое мнение выразил директор проектов Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Константин Фролов на сессии "Буровая установка 2.0: искусственный интеллект и роботизация - кто возьмет на себя риски внедрения" на международном энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"В 2024 году объем нефтесервисного рынка в России составил 2,1 трлн рублей, рынок оборудования для нефтесервиса - 1,4 трлн рублей, сервис по строительству скважин занимает в этом объеме 55%. Проходка в 2024 году приблизилась к 30 млн м, 65% из этих метров - это скважины с горизонтальным окончанием. Значительный рост проходки ожидается, несмотря на некоторый спад в этом году", - сказал он, уточнив, что проходка в бурении в России может вырасти после 2030 года до 35 млн м в год.

На площадке эксперты обсудили главные вызовы внедрения роботизированных решений в бурение скважин, а также плюсы и минусы раздельного сервиса и бурения под ключ при полной или частичной роботизации работ. Так, руководитель программ по бурению ПАО "Газпром нефть" Филипп Бреднев отметил, что на сегодняшний день специалисты видят эффективность именно в раздельном сервисе.

"Сложность заключается все-таки в аппаратуре, <…> все-таки сложно нам поставлять оборудование такое, его обслуживать. Опять же мы упираемся в сложность [привлечения] кадров, потому что это должны быть качественные специалисты, механики, системщики, его обслуживающие", - прокомментировал генеральный директор ООО "Буровой Эксперт" Кирилл Богачев перспективы автоматизации бурения в РФ в ближайшие годы.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).