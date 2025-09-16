За январь - август 2025 года на российскую территорию прибыли 38 тыс. китайских машин с пробегом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию за январь - август 2025 года увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 38 тыс. единиц. Об этом сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"За 8 месяцев 2025 года из Китая в Россию ввезли 38 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года", - отметил он.

По данным Целикова, импорт подержанных машин из Китая начал активно развиваться только во второй половине 2024 года, при этом первые автомобили поступили в Россию еще в конце 2022 года. В июле и августе 2025 года объем ввоза китайских авто с пробегом приблизился к месячной отметке в 8 тыс. единиц.

Топ-5 марок подержанных авто из Китая по итогам восьми месяцев возглавила Toyota с долей 21%. Далее в рейтинге расположились Honda (12,6%), Volkswagen (11,5%), BMW (4,7%) и Geely (4,6%).