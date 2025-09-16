Мишустин: инвестиции компаний РФ в охрану труда выросли на 20% в 2024 году

Глава кабмина указал, что государство регулярно увеличивает объем средств, направляемых работодателям для предупреждения рисков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Инвестиции отечественных компаний в мероприятия по охране труда в 2024 году возросли на 20%, составив порядка 210 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам проходящей в Сочи X Всероссийской недели охраны труда.

"В прошлом году инвестиции компаний в подобные мероприятия возросли на 20%, составив почти 210 млрд рублей", - отметил он.

Глава кабмина указал, что государство регулярно увеличивает объем средств, направляемых работодателям для предупреждения рисков. В 2025 году на эти цели предусмотрено 36 млрд рублей, а в следующем - почти 40 млрд рублей.