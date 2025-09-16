Экс-премьер Италии Драги: экономическая конкурентоспособность ЕС снижается

Бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности блока, так и его суверенитету, указал бывший президент Европейского центрального банка

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что экономика Евросоюза (ЕС) отстает от мировых конкурентов из-за невыполненных рекомендаций, сделанных им год назад.

"Спустя год... Европа оказалась в более сложном положении", - приводит газета Financial Times слова Драги.

В сентябре 2024 года Еврокомиссия (ЕК) поручила экс-президенту ЕЦБ подготовить доклад о конкурентоспособности ЕС и изложить рекомендации для сокращения экономического разрыва с США и КНР.

По мнению Драги, бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности блока, так и его суверенитету. Он добавил, что модель экономического роста сходит на нет, а уязвимость растет.

Как сообщила FT 10 сентября со ссылкой на Европейский совет по инновациям в политике, Евросоюз реализовал лишь незначительную часть внесенных Драги предложений. По данным аудиторов, осуществлено лишь 11,2% из 383 рекомендаций. В отчете Драги предупреждал, что Европа столкнулась с "экзистенциальным вызовом" и "не сможет стать лидером в области новых технологий, маяком климатической ответственности и независимым игроком на мировой арене", если не станет более конкурентоспособной.