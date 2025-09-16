РБК: в России планируют скорректировать расчет больничных и декретных пособий

Директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева отметила, что в качестве варианта корректировки рассматривается выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минтруд совместно с Социальным фондом России (СФР) прорабатывает изменения правил расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента развития социального страхования ведомства Людмилу Чикмачеву.

Речь идет о выплатах гражданам, трудящимся у двух и более работодателей. Как пишет РБК, на сегодняшний день, если сотрудник работает в нескольких местах и за последние два года он трудился у одних и тех же страхователей, то ему положено пособие по каждому месту работы. В случае, если сотрудник работает у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то выплата будет произведена только у того страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая, - по выбору сотрудника. Уточняется, что размер пособий рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих года.

"Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно. <...> Тем более сейчас, вот, очень тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах [предельной взносооблагаемой] базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней", - сказал она на полях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Чикмачева отметила, что в качестве варианта корректировки системы рассматривается выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам. "Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет - две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", - добавила она.