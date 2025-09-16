Регулятор намерен отслеживать риски вложений инвесторов в эти инструменты

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России с 2026 года будет регулярно получать сведения о майнерах и операторах инфраструктуры, а также контролировать рисковые инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют, предлагаемые квалифицированным инвесторам. Об этом сообщается в документе регулятора "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов".

"С 2026 года планируется обеспечить регулярное получение Банком России сведений, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры. Также в связи с разрешением финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты (ПФИ, ЦФА и ценные бумаги), доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, Банк России будет отслеживать риски вложений инвесторов в данные инструменты", - говорится в документе.

ЦБ намерен отслеживать риски вложений инвесторов в эти инструменты, а также требования к раскрытию информации, чтобы повысить доверие к рынку и защитить права инвесторов.