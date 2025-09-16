Вложение 1 рубля в ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях

Деловая активность в пригородах агломераций на пути высоко-скоростной магистрали увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы, отметили в кабмине

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вложение 1 рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях, говорится в материалах кабмина к стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Как отмечает кабмин, высокоскоростные магистрали - это успешный и окупаемый проект для крупных экономик с большими территориями, эффективный инструмент территориального развития и повышения национальной конкурентоспособности.

"Опыт Китая, Японии, Франции и Испании показывает, что ВСМ - это не только новые скорости, но и значимые экономические эффекты: вложение 1 рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях. Деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы", - указано в материалах.

Один рейс по высокоскоростной железнодорожной магистрали заменяет минимум пять авиарейсов, говорится в материалах кабмина.

В России будет построено пять линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Строительство первой линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург начато.