Мишустин: в России будут развивать поездки на "Сапсанах" и "Ласточках"

Премьер-министр отметил, что скоростные поезда пользуются популярностью у пассажиров

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажирские перевозки на "Сапсанах", "Ласточках", "Финистах" в России планируется развивать и дальше. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

"Продолжим развивать перевозки и на них - они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться", - отметил глава кабмина, подразумевая лучшие на сегодняшний день скоростные поезда - "Сапсан", "Ласточку", "Финист".