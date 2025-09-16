Первым резидентом иннопарка "Торжок" стало ООО "Инсотех"

ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Новый промышленный парк "Торжок" в Тверской области позволит привлечь в регион 5 млрд рублей инвестиций и создать до 350 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Решение о создании инновационно-промышленного парка "Торжок" было принято на заседании правительства Тверской области.

"Общая территория иннопарка в Торжке - 26 га. Там смогут разместить производственные мощности четыре резидента, проекты позволят привлечь в экономику области 5 млрд рублей и создать до 350 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для резидентов парка предусмотрены преференции: освобождение от налога на имущество на пять лет, предоставление земель в аренду без торгов и выкупа участков за 2,5% кадастровой стоимости, налоговый вычет за приобретение и (или) обновление основных средств. "В Торжке создан технопарк с условиями для развития производств по высокотехнологичным направлениям. Первый резидент - дочерняя структура группы компаний "Лукойл", которая будет развивать там производство расходных материалов для автотранспорта. Считаем, что это очень перспективное направление", - отметил губернатор Игорь Руденя.

Первым резидентом иннопарка "Торжок" стало ООО "Инсотех". Инвестпроект компании по строительству завода стеклоомывающей жидкости и реагента AdBlue включен в перечень приоритетных инвестпроектов Тверской области. Объем инвестиций на 2025-2027 годы - более 3,2 млрд рублей, планируется создать 109 рабочих мест.