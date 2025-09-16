Молодежь остается основным из фокусов любого работодателя, поэтому сопровождение компанией потенциального специалиста со школьной скамьи стало трендом, отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Тренд на расширение функционала HR-служб сформировался в российских компаниях, фиксируется запрос на влияние на бизнес - процессы HR-инструментами, экономию ресурсов благодаря им. Такое мнение выразили эксперты по итогам пленарной сессии по кадрам "Фокус - на людях. Трансформация корпоративной среды как основа будущего для бизнеса" на международном энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Функция HR перестает быть вспомогательной, она становится зарабатывающей, <…> компания экономит ресурсы", - считает исполнительный директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский.

Заместитель генерального директора по обучению АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Ирина Жук добавила, что HR должен стать полноправным партнером производственников и понимать бизнес-процессы и способы влияния на них. "[Нужно, чтобы HR] видел резервы, возможности улучшения, видел возможности повышения эффективности и обеспечивал HR- инструментами сфокусированное влияние на эффективность и на результат", - сказала она.

Кроме того, отметил Мачевский, молодежь остается основным из фокусов любого работодателя, и ввиду этого возник еще один тренд - сопровождение компанией будущего потенциального специалиста со школьной скамьи. "Один из трендов, который мы видели, это так называемое прохождение карьерного трека «от люльки до специалиста», то есть это уже фокус не на университетах, [а] на школах для поиска будущих кандидатов. <…> [Кроме того,] есть большой запрос у сотрудников на образование, на развитие компетенций - это один из основных треков", - поделился он.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В 2024 году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).