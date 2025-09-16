Китай потеснил Германию и Францию, впервые попав в топ-10 рейтинга инноваций ООН

Лидером осталась Швейцария

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Китай впервые вошел в топ-10 глобального инновационного индекса, обогнав Германию и Францию. Это следует из ежегодного доклада Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Лидером рейтинга последние пять лет остается Швейцария. Вторую строчку последние три года удерживает Швеция, третью - США. Пятерку лидеров в этом году замыкают Республика Корея, которая показала свой самый лучший результат за всю историю существования рейтинга, и Сингапур.

Согласно докладу, Китай впервые вошел в топ-10 и занял 10-ое место в рейтинге. Германия, наоборот, вылетела из десятки лидеров, опустившись с 9-го на 11-ое место по сравнению с прошлым годом, Франция - с 12-го на 13-ое.

Россия в этом году заняла 60-ю строчку в рейтинге. В 2024 году она была на 59 месте, в 2023 году - на 51, в 2022 году - на 47, в 2021 году - на 45.

ВОИС - специализированное учреждение ООН, занимающееся решением правовых, технических и организационных вопросов в сфере защиты интеллектуальной собственности. Эксперты организации публикуют глобальный инновационный индекс с 2007 года. В нем 139 стран ранжируются по инновационному потенциалу и результатам на основании более 80 показателей. Индекс призвал служить инструментом для разработки национальной экономической политики.