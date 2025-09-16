По данным регулятора, из-за опасных природных явлений может снизиться производительность труда

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Климатические факторы в обозримой перспективе будут все больше влиять на рынок труда и занятость россиян, например, из-за опасных природных явлений может снизиться производительность труда. Об этом говорится в опубликованном для общественных консультаций докладе Банка России, документ подготовлен департаментом финансовой стабильности ЦБ.

"Климатические факторы в обозримой перспективе все более серьезно влияют на рынок труда и занятость населения Российской Федерации через потери рабочего времени, вызванные увеличением частоты и масштабов опасных природных явлений, и снижение производительности труда (главным образом на открытом воздухе), вызванное экстремальными погодными условиями (жара, интенсивные осадки, в том числе тропические и ледяные дожди, град, шквалистый ветер, смерчи, дым от лесных пожаров, штормовые нагоны и так далее)", - отмечается в документе.

Вместе с тем авторы доклада указывают, что отечественные оценки последствий изменения климата на экономику России сильно отличаются друг от друга в зависимости от подхода, а также из за неравномерного распределения ущерба по регионам страны. При этом секторальные исследования в основном фиксируют негативные эффекты. Так, южные регионы столкнутся с засухами и падением урожайности, а северные - с разрушением инфраструктуры из за таяния мерзлоты.

"В то же время макроэкономические оценки допускают и положительное влияние на экономику в целом, учитывая открывающиеся из за изменения климата возможности. Этот дисбаланс между секторальными и макроэкономическими оценками указывает на несовершенство методик и необходимость их сближения", - подчеркнули авторы.