Средства направят на создание производственной и инженерной инфраструктуры

СМОЛЕНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Развитие производственной и инженерной инфраструктуры будет продолжено в ОЭЗ "Стабна" благодаря федеральной поддержке. На эти цели регион получит 350 млн рублей, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Регион получит федеральные средства на развитие особой экономической зоны "Стабна" (ОЭЗ). 350 млн рублей привлечено в рамках федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства", - сообщил губернатор.

По словам Анохина, заявка Смоленской области на выделение субсидии вошла в число лучших в стране и была высоко оценена Минэкономразвития России. Средства будут направлены на создание производственной и инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ. "Проект развития особой экономической зоны станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций и внесет вклад в достижение национальных целей, поставленных президентом", - отметил Анохин.

ОЭЗ "Стабна" расположена в 15 км от Смоленска и 80 км от границы с Белоруссией. В настоящий момент ее резидентами являются шесть предприятий, которые реализуют проект по созданию комплексов фотовидеофиксации, производству вакуумного и компрессорного оборудования, изготовлению корпусной мебели, ионно-плазменного оборудования и другие.