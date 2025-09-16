Капитал компании за два года сократился в 13 раз, пишет агентство

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Государственная украинская компания "Укрпочта" может столкнуться с дефолтом, в последние годы убытки компании составили $60,6 млн, а капитализация упала с $67,9 млн до $4,8 млн. Об этом сообщает агентство "РБК Украина".

Как следует из проекта бюджета на 2026 год, "Укрпочта", функции акционера которой выполняет Минразвития, остается убыточной и нуждается в докапитализации. По данным Нацбанка Украины, в 2022-2024 годах убытки "Укрпочты" составили 2,5 млрд гривен ($60,6 млн), а капитализация упала с 2,8 млрд гривен до 0,2 млрд гривен (с $67,9 млн до $4,8 млн). Это "создает реальные риски дефолта компании <...>, что будет ставить вопрос о необходимости докапитализации стратегического предприятия", говорится в документе.

Отмечается также, что сейчас рассматривается вопрос передачи "Укрпочте", предоставляющей почтовые и финансовые услуги, выплачивающей пенсии и соцпомощь, Первого инвестиционного банка для создания банка финансовой инклюзии. При этом, по данным Нацбанка Украины, Первый инвестиционный банк также является убыточным, не имеет бизнес-модели и нарушает норматив регулятивного капитала. НБУ даже рассматривает вариант сдачи лицензии банком во избежание дальнейшего накопления рисков и проедания капитала, добавили в правительстве.

Как отмечает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), "Укрпочта" недавно потратила большие суммы на новый логотип и премии руководству. Меньше месяца назад в центре скандала в сети оказался глава компании, когда в нецензурной форме ответил украинцу, который пожаловался на работу почты.