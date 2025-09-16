По словам председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой, при выстраивании профориентационной работы необходимо учитывать стратегии социально-экономического развития каждого субъекта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СРЗП) предложила реализовать проект межрегиональной подготовки перспективных кадров с целевым набором на обучение и обязательством продолжить работу в родном регионе.

"Предлагаю, во-первых, включить в региональный компонент школьной программы модуль о профессиях родного региона. Во-вторых, реализовать проект межрегиональной подготовки перспективных кадров с целевым набором на обучение и обязательством продолжить работу в родном регионе", - сказала Лантратова в ходе круглого стола на тему "Роль некоммерческих организаций в государственной системе профориентации".

По ее словам, при выстраивании профориентационной работы необходимо учитывать стратегии социально-экономического развития каждого субъекта РФ, опираясь на точки роста, отраслевые кластеры - от агропромышленного комплекса и туризма до судостроения. Особое внимание также должно уделяться дефицитным и перспективным профессиям, а также развитию соответствующих компетенций у молодежи. "К 2030 году должно произойти снижение доли выпускников, которые работают не по специальности", - отметила Лантратова.

По ее мнению, для создания современной и эффективной системы профориентации необходимо объединение усилий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. "Это наш общий проект", - заключила депутат.