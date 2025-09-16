Bloomberg: США обсуждают создание фонда в сфере критически важных ископаемых

Условия сделки будут предусматривать равные вложения сторон в фонд с его постепенным увеличением до $5 млрд, пишет агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) обсуждает создание инвестиционного фонда в размере $5 млрд в сфере добычи критически важных ископаемых. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, переговоры о создании совместного фонда ведутся с компанией Orion Resource Partners. Условия сделки будут предусматривать равные вложения сторон в фонд с его постепенным увеличением до $5 млрд, его структура будет схожа с совместным предприятием Orion с государственным холдингом ADQ, являющимся суверенным фондом эмирата Абу-Даби.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа видит своей приоритетной задачей наращивание добычи таких критически важных ископаемых, как медь, кобальт и редкоземельные металлы. Успех переговоров с Orion, указывает Bloomberg, "откроет правительству США новые возможности для участия в крупномасштабных сделках" в этой области.