В угоду "мнимой сбалансированности" нельзя приносить в жертву развитие страны, указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стремление к сбалансированности бюджета не должно мешать развитию страны и достижению целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами.

Он отметил, что для решения поставленных задач в социальной и других сферах требуются "сбалансированные решения с учетом возможностей бюджета".

"Но, вы знаете, этот эвфемизм - "сбалансированный бюджет" - мы с вами понимаем, насколько это тонкая история. Она не должна затмевать перед всеми нами достижение тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией. Иными словами, в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить [в жертву] развитие страны", - сказал Медведев.

По его словам, это "очень тонкая грань", по поводу которой единороссам предстоит "много работать" с коллегами из правительства.