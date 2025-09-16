Рейсы авиакомпании в Краснодар из Москвы станут ежедневными с 26 октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines фиксирует высокий спрос на перелеты в Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта, расширит программу полетов туда и запустит дополнительные рейсы из Москвы. Рейсы из столицы в Краснодар начнутся с 12 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"S7 Airlines расширяет программу полетов в открывшийся аэропорт Краснодара и запускает дополнительные рейсы из Москвы. Первый рейс из аэропорта Домодедово в столицу Кубани отправится уже 12 октября. Также полеты запланированы 14, 17, 21, 23 и 24 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 26 октября рейсы авиакомпании в Краснодар из Москвы станут ежедневными.

"Мы фиксируем высокий спрос на недавно открытые рейсы в Краснодар - более 2500 пассажиров уже приобрели билеты, - поэтому приняли решение запустить полетную программу раньше запланированного срока. Нам удалось оперативно договориться со всеми партнерами и добавить дополнительные рейсы с середины октября, чтобы предоставить пассажирам больше возможностей для путешествия в столицу Кубани" - отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила о возобновлении регулярных рейсов в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Планировалось, что полетная программа начнется 26 октября. Рейсы в Москву планировалось осуществлять 4 раза в неделю.