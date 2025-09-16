Военный указал, что у еврейского государства "всего достаточно"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Угроза введения эмбарго некотрыми иностранными государствами на поставки вооружений Израилю не повлияет на боеспособность израильской армии. Такое мнение выразил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Я могу сказать, что Армия обороны Израиля готова. Мы уже два года ведем военные действия, и у нас всего достаточно, чтобы задействовать все силы и достичь наших целей", - сказал он в ответ на вопрос о том, как может повлиять на израильскую армию возможное введение эмбарго на поставки вооружений еврейскому государству.

Ранее 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

В свете нового витка обострения палестино-израильского конфликта в последние дни резко ужесточилась критика в адрес Израиля со стороны мирового сообщества. Некоторые страны, в том числе государства ЕС, заговорили о возможности введения различных рестрикций в отношении еврейского государства, в том числе в сфере вооружений.